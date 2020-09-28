استبعاد 7 مرشحين وقبول 168 لعضوية مجلس النواب بالمنوفية

استبعدت لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، 7 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم لأسباب مختلفة منها عدم اجتياز الكشف الطبي لـ4 مرشحين، وعدم استكمال البعض الآخر لأوراق ترشحه، حيث تم قبول أوراق 168 مرشحا في جميع دوائر محافظة المنوفية.

تشهد محافظة المنوفية منافسة شرسة في أغلب دوائر المحافظة، حيث تشهد دائرة شبين الكوم منافسة قوية بسن كثير من المرشحين ومن بينهم أحمد حجازي وماجد أبوالخير مرشحا حزب مستقبل وطن، وخالد راشد نقيب المحامين عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، واللواء العناني حمودة عن حزب الشعب الجمهوري، فيما لم يترشح اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب الحالي.

وتشهد دائرة الباجور بمحافظة المنوفية صراعا شرسا على مقعد واحد فقط، حيث يترشح محمود البرعي عن حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب، وعدد كبير من السياسين والشخصيات العامة بالإضافة إلى تواجد عنصر الشباب والمرأة وهي الدائرة التي تقدمت فيها امرأة بأوراق ترشحها حتى الآن، وتشهد الانتخابات في دائرة سرس الليان منوف السادات هدوء حذر في ظل ترشح، أيمن معاذ وأحمد أبو زيد عن حزب مستقبل، وأسامة شرشر مستقل، ومحمود محي الدين عضو مجلس النواب الحالي.

فيما تشهد دائرة تلا والشهداء منافسة كبيرة بين المرشحين حيث يترشح على المقعد الفردي كريم طلعت السادات إبراهيم خليف عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال عبدالحفيظ نصير، فيما تشهد أيضا دائرة قويسنا بركة السبع منافسة قوية، حيث تقديم سامي فتوح عن حزب مستقبل وطن، وعلي حماد عن حزب شعب جمهوري، وعصمت زايد عضو مجلس النواب، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب، فضلا عن هشام عبدالواحد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.