15 خدمة يقدمها معرض مستلزمات الأسر والطلاب بالقاهرة.. اعرفها

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر، تحت عنوان "سوق مصر".

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يتمتع بعد مزايا لخدمة المواطنين ومنها:

- يشمل أنشطة فنية وثقافية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما يضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.

- الدخول بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً.

- 300 عارض مشارك ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة.

- يقدم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار مخفضة مساهمة لتخفيف العبء عن المواطنين.

- توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.

- يقدم المعرض عروض وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر.

- يضم المعرض ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.

- فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيقدم المعرض عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات.

- يوجد بالمعرض ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية، وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية.

- يشمل معرض للمنتجات اليدوية من الخيامية والحلي.

- فقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز.

- مسرح الحديقة الدولية يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.

- اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

- لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

- المعرض بالتعاون بين محافظة القاهرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.