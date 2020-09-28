الغضبان: بورسعيد شهدت إنشاء كيانات اقتصادية عملاقة للمرة الأولى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اللواء محمود صبحى نائب مدير إدارة نوادى القوات المسلحة، ومهندس محمد زكى السويدى، رئيس هيئة اتحاد الصناعات المصرية، بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات.

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بالحضور، مؤكدا على أهمية الزيارة فى التعاون مع هيئة اتحاد الصناعات المصرية، فى دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد شهدت تقدما كبيرا فى المستوى الصناعى الاقتصادى، من خلال إقامة كيانات صناعية عملاقة على أرض بورسعيد، ودخول صناعات تقام لأول مرة بالمحافظة، مما ساهم فى تحقيق طفرة فى الإنتاج والصناعة، والارتقاء بالصناعة المحلية وخلق فرص عمل متنوعة للشباب، مشيرا إلى استمرار الجهود لتحقيق أعلى مستوى من التقدم الصناعى الذى يخدم المحافظة وأبناءها.

كان محافظ بورسعيد قد شهد اليوم، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية، بتدشين القاطرة "لطفي جاد الله"، بقوة شد 70 طنا، وذلك بحضور اللواء أحمد بدوي قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، وممثلي التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

كان في استقبالهم بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل شبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.

وتوجه الحضور لساحة الترسانة لبدء مراسم تدشين القاطرة الجديدة والتي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها مشاهدة فيلم تسجيلي عن ترسانة بورسعيد البحرية، وفيلم تعريفي بالسيرة الذاتية للواء لطفي جاد الله أحد أبطال القوات البحرية.