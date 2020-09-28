عشان ميتنصبش عليك.. نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة

يعد شراء سيارة حلم يراود الكثير، فمع زحام المواصلات والرغبة في الخصوصية يكون امتلاك السيارة الحل الأمثل، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة يُقدم البعض على شراء سيارة مستعمله تكفي الغرض ويكون سعرها أقل، وقدم إسلام عطية القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ"الوطن" نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة وتسجيلها بالشهر العقاري كالتالي:

يجب التأكد من عدم وجود حظر بيع أو حظر جمارك أو ضرائب على السيارة.

الاستعلام عن مخالفات السيارة قبل شرائها، للتأكد من سدادها أو عدم وجود مخالفات عليها.

يجب أن تتوافر رخصة السيارة مع المشتري، على أن تكون سارية عند عمل توكيل بيع سيارة أو عقد مسجل، وفي حال كانت رخصة السيارة منتهية يجب أن يتوافر شهادة البيانات للتسجيل بالشهر العقاري.

في حال بيع السيارة بتوكيل من المالك، يجب التأكد من صحة توكيل السيارة.

يتطلب بيع سيارة مالكها متوفى، إحضار أصل رخصة السيارة سارية، وأصل الإعلام الشرعي، وبطاقات الرقم القومي الخاصة بالورثة، وفي حال وجود أولاد قصر في الورثة يجب إحضار أصل شهادات الميلاد، وأصل قرار الوصاية، وتصريح ببيع السيارة يُذكر به بيانات السيارة وثمن بيعها.

إحضار أصل السجل التجاري للسيارة، وممثل قانوني للشركة في حال كانت ملكية السيارة تابعة لشركة.