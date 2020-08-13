أهم ما يجب الكشف عنه في السيارة المستعملة قبل شرائها

دائمًا تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر كل يوم تعاملات جديدة في بيع وشراء مئات السيارات المستعملة، سواء كانت عبر الإنترنت أو من خلال سوق السيارات الشهيرة بمدينة نصر.

ويسعى كل مشترٍ إلى فحص السيارة جيداً قبل شرائها حتى لا يقع في فخ شراء سيارة متهالكة تحتاج إلى مصاريف كثيرة.

وفي هذا الصدد، قال خبير السيارات ومدرب القيادة الدولي وليد جمال لـ"الوطن"، إن هناك عدة أمور يجب للمقبل على شراء سيارة مستعملة الكشف عليها جيداً قبل أخذ قرار الشراء وأبرزها:

أولاً: فحص صاج السيارة من الدواخل ونسبة الدوكو في السيارة والتأكد من عدم وجود برومة.

ثانيًا: فحص موتور السيارة جيداً والتأكد من حالته.

ثالثاً: فحص رقم الشاسية وموتور السيارة.

رابعاً: فحص كاوتش السيارة ومستوى التكييف ومستوى صالون السيارة.

خامساً: فحص كهرباء السيارة والعفشة بالكامل.