زكى: مستشفى جامعة قناة السويس يستقبل 200 طالب يوميا للكشف والفحوصات

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن المستشفى التخصصي يستقبل يوميا 200 طالب وطالبة، يؤدون الفحوصات والأشعة لماقبل دخول الجامعة اعتبارا من 1 سبتمبر.

جاء ذلك أثناء جولة "زكي"، التفقدية داخل المستشفى التخصصى صباح اليوم الاثنين، رافقه خلالها الدكتور هانى الدمياطى، مدير المستشفى التخصصي، والدكتورة رضوى نور الدين، مدير الشئون العلاجية بالمستشفى التخصصى.

وتففد رئيس الجامعة، خلال الجولة، قسم ووحدة الأشعة المقطعية والسونار، واطمئن على الطلاب خلال فحصهم طبيا، كما أعلن اعتماد المستشفى التخصصي للكشف الطبى الشامل للطلاب للالتحاق بالجامعات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رضوى نور الدين، أن الفحص الطبي للطلاب يتم يومين على فترتين صباحية ومسائية، من الأحد إلى الخميس.

كانت جامعة قناة السويس، قد نظمت اليوم، أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة خريجى وطلاب الجامعة وأسر القرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح رئيس جامعة قناة السويس، أن المعرض يأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس لدعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض يطلق تحت شعار "التسوق بأمان"، وذلك حرصا من الجامعة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم ومسافات الأمان بين ضيوف المعرض والدخول بالكمامة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والمشرف التنفيذى على المعرض، إلى أن الهدف من هذا المعرض هو إعطاء الفرصة لعرض منتجات خريجي وطلاب الجامعة، بالإضافة للأسر المنتجة في القرى الأكثر احتياجا، حيث يشارك بالمعرض 25 عارضا.