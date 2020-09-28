عاجل.. صور وأسماء الإرهابيين في واقعة استشهاد المقدم الحوفي

حصلت "الوطن"، على أول صور للمتهمين في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي، ضابط الأمن الوطني بمنطقة المطرية منذ 6 أشهر.

وتبين من التحريات، أن المتهمان هما حسام عبد ربه علي، والمتهم الثاني أحمد السيد بيومي.

وعثر بحوزتهما، على بندقية آلية، وكمية من الذخيرة الحية داخل شقة بمنطقة القليوبية.

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، مقتل إرهابيين فى تبادل إطلاق النيران بمنطقة القلج بالقليوبية.

وقالت المعلومات، التي وردت في البيان، إن الإرهابيين متهمين في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي، التي حدثت في أبريل الماضي.