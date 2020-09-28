قافلة الأزهر بسيناء توقع الكشف الطبي على 3 آلاف مريض

اختتمت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى شمال سيناء أعمالها بعد أن وقعت الكشف الطبي على أكثر من 3000 شخص على مدار خمسة أيام. وأجرت بعض العمليات الجراحية البدائية، فضلًا عن توزيع الأدوية الطبية بالمجان، بالإضافة إلى حجز 50 عملية جراحية بمستشفى العريش لإجراء عمليات جراحية لهم.

كما قام أعضاء القافلة بتوزيع بطاطين ومواد غذائية على 500 أسرة، فضلًا عن توزيع شنط وملابس مدرسية لطلاب الأزهر والتربية والتعليم، بمع عمل بحث اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا لصرف معونات لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

من جانبهم أشاد أهالي سيناء بجهود قافلة الأزهر الطبية والإغاثية، مؤكدين أنها قدمت لهم الكثير وكانت تعمل ليلًا ونهارًا لتضمد الجراح، و حققت آمالهم قبل أن تضمد جراحهم، موجهين الشكر للأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باعثين برسالة طيبة" شكرًا للأزهر المثمر وشكرًا لإمامه الطيب".

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر 2017، بتسيير قوافل طبية ودعوية دورية ، لخدمة أهالي سيناء.