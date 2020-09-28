"مفيش حصص".. اليوم المدرسي للمواد غير المضافة للمجموع فقط

حددت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حضور وغياب الطلاب، وطبيعة المواد التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب، خلال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر القادم، ولمدة 33 أسبوعا، يتخللها إجازة نص العام لمدة 15 يوما.

وأكدت الوزارة على أن العام الدراسي الجديد سوف يخلو من الحصص للمواد الأساسية، في المدرسة لطلاب المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، مشيرة إلى الاكتفاء بالمواد خارج المجموع والتي لا يتم احتساب درجاتها، مثل "التربية الوطنية، والدينية، والأنشطة، والتربية الرياضية".

ونوهت الوزارة إلى أن حصص المواد الرئيسية مثل الفيزياء والكيمياء، سوف يتم بثها على القنوات التعليمية فقط، ولن يتم تدريسها داخل الفصل المدرسي إلا في أضيق الحدود، والتي يقوم فيها الطالب بمناقشة المعلم فيما قام بتحصيله من مواد تعليمية من خلال متابعته لما يتم بثه عبر القنوات التعليمية أو في المنصات الإلكترونية.

ونوهت الوزارة إلى احتمالية جلوس الطلاب في المنازل والاكتفاء بالأون لاين والدراسة عن بعد، حال انتشار جائحة كورونا بصورة أكبر مرة أخرى، الأمر الذي سيقضي على فكرة حضور الطلاب بشكل كامل، وسيتم الاكتفاء بتطبيق نُظم الدراسة عن بعد بكل آلياتها وتفاصيلها.

وكشفت مصادر، جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.

ولـ"التعليم المقلوب" مسميات أخرى، مثل الفصل الدراسي الخلفي والتعليم العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

وتمكّن هذه الطريقة الطلاب من قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المعلم، بحيث يذهب الطلاب للمدارس وهم يعرفون خلفيات الموضوعات التي سيتحدث عنها المدارس، كما تمكّنهم من التطبيق العملي في المدرسة وخارجها، في صورة تشبه التعلم الذاتي.

النظام الجديد يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات

ومن مميزات التعليم المقلوب، أنَّه يمكّن المدرس من تقديم تقييم أفضل لمهارات الطلاب، ويتحول لمحفز وموجه أكثر منه ملقن، كما أنَّه يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات، نظرًا لتعدد مصادر المعرفة أمامه وسهولة الحصول عليها في أي وقت.

كما يعزز "التعليم المقلوب" الطرق النقدية في التفكير والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتعتمد جامعات دولية مثل "هارفرد" على هذا النمط مع التعليم، وتوسعت فيه بصورة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا أواخر العام الماضي.

وكشفت المصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أنَّ الوزارة بدأت في تسجيل حلقات المناهج التعليمية التي ستذاع على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنَّه سيتمّ بث هذه الحلقات على القنوات التعليمية وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقًا.

كما بينت المصادر، أنَّ الوزارة ستعلن عن خريطة الدروس للطلاب التي ستذاع على التليفزيون قبل بدأ الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.