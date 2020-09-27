وزير التعليم: مجموعات التقوية اختيارية "اللي مش محتاجها ميروحش"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين لهم نصيب كبير من عملية تطوير المنظومة التعليمية، واصفا هذا العام بـ"بعام تقدير المعلم"، لافتا أن عدد المعلمين يتعدى 1.2 مليون، ومن يعمل منهم في التدريس حوالي 800 ألف والباقي في أعمال إدارية.

وعلق "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على المنتقدين حول فكرة مجموعات التقوية وتشبيه البعض لها بأنه دروس خصوصية ولكن تتبع الوزارة، قائلا: "احنا احترنا، لو قولنا هنقفل السناتر يزعلوا نفتح السناتر يزعلوا بردو نعمل مجموعات تقوية يزعلوا بردو، طب يا جماعة حلوها أنتم بقى".

وتابع: "لما كنا احنا طلبة ولا كان فيه سنتر ولا فيه دروس ولا فيه مجموعات تقوية، كان فيه كتاب وتختة وطباشيرة، ولا منصة من دول وطلعنا الأوائل وبقينا حلوين خالص، لكن إحنا دلوقتي بندلع أوي أوي حتى لو بتجيلنا منصات كتير بندلع أكتر، دة دلع مرئ الصراحة".

وأكد أن مجموعات التقوية اختيارية، "اللي مش محتاجه ميروحش"، حيث يوجد قنوات تعليمية تعرض الدروس مجانا، إضافة للكتب والمدرسة والمنصات، لافتا إلى أن تلك المجموعات بمثابة "خدمة زيادة".