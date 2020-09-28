سكرتير عام بورسعيد يتابع مستجدات تطوير بعض أسواق المحافظة

تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم، سوق العصر بحى العرب، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية القائمة به.

جاءت الجولة التفقدية تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن رفع كفاءة وتطوير أسواق المحافظة، لتواكب الشكل الحضاري للأسواق التي تم إنشائها حديثا مثل أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة الجديد.

كما تفقد سكرتير عام محافظة بورسعيد سوق المروة بالزهور، وسوق المنطقة السادسة بحى المناخ، وتابع أعمال التطوير الجارية بالأسواق، فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مجمعات خدمية تقدم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ميسر.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن هناك خطة لرفع وتطوير أسواق المحافظة وتجميع الباعة الجائلين بها حفاظا على الشكل الجمالي والحضاري للشارع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الالتزام بالجداول المقررة للانتهاء من الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية بحى الضواحى، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، ومديرى إدارات الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمساحة والتخطيط.

وناقش المحافظ مع الحضور خطط تطوير عدد من المناطق بحى الضواحى بما يتماشى مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى جميع المجالات، كما أكد على التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لرفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بحى الضواحى، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لكل الأحياء.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، لإنجاز أعمال التطوير فى أقرب وقت، تماشيا مع المشروعات القومية التى يشهدها حى الضواحى، لافتا لأهمية حى الضواحى باعتباره من أكثر الأحياء كثافة سكانية، ويتطلب المزيد من المجهودات والتنمية.