حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على متابعة الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك تقدم "الوطن" خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمدك بالقدرة على التخطيط وتستطيع أن تحدد مسارك وأهدافك فقط لا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بمحاولة إعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مهنية أو مالية معلقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يجعلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على تنظيم أعمالك ونفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء.. تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مشروع أو أملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر وتخطط جيدا والأفكار تأتيك بانسيابية وتمنحك الأفلاك قدرةً على التفتح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنتبه لحقوقك وتنظم أفكارك ليفهم الآخرون رغباتك وإشاراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يصاب الآخر بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم لتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو كل نشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تستعيد هدوءك النفسي وتبدو موفقا في إنجاز أعمالك وتستطيع أن تستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك خاصة في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض.. حاول أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك توافقا مع الجميع والفلك يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخرالدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك أفكارا إيجابية، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بروح مبادرة، وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.