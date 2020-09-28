المنشآت السياحية تدعو نادي السيارات للترويج للمقاصد المصرية

دعا عادل المصري، رئيس محلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري الجديد، لوضع أجندة بالمناسبات الرياضية في المحركات والسيارات والسفاري لما لها من أهمية في الترويج للمقصد السياحي "خارجيا"، ولتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المناظرة في البلدان الأخرى، بما يسهم في التبادل بين الطرفين وتعميق التعاون والتنسيق في إقامة الأحداث الكبرى.

السياحة الرياضية أحد أدوات الجذب السياحي لمصر

وأعرب المصري في تصريحات صحفية، اليوم، عن تطلعاته لاستعادة النادي الذي يندرج تحت مظلة الغرفة لأمجاده في إقامة واستقدام الأحداث العالمية والمحلية في السياحة الرياضية وماراثونات السيارات والتي تكون أحد عناصر الجذب السياحي لمصر، مشيرا إلى انتخابات النادي التي أقيمت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري أجريت في أجواء رائعة واتسمت بالود بين الجميع واستهدفت مصلحة النادي العريق الذي انشئ عام 1905 والذي مر على إنشائه 115 عاما، منوها إلى أن النادي هو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لرياضة السيارات.

وأشار إلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من المهندس علي عيسى برئاسة مجلس إدارة النادي ومحمد عسكر بمنصب نائب الرئيس، ونبيل البشبيشي، بمنصب أمين الصندوق، فيما فاز بمنصب العضوية المهندس إيهاب لهيطة، والدكتورة داليا منصف، والمهندس رؤوف جعفر، والدكتور أحمد زهدي، و يسري إسماعيل، واللواء مقبل يوسف، والدكتورة ميان رسلان، والدكتور حسن شاكر.

يذكر أن نادي السيارات والرحلات المصري، يخضع للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، وأصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قرارا تنظيميا لعملية متابعة سير انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء إنعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصري، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي أجريت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري تحت الإشراف القضائي.