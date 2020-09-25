تعرف على متطلبات حصول المنشآت السياحية على إعانة صندوق الطوارئ

طالب اتحاد الغرف السياحية، المنشآت السياحية والفندقية، التى لم تتحصل على إعانات الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ، سرعة موافاة الاتحاد بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقاً لاشتراطات الصندوق قبل يوم الاثنين المقبل، وحدد الاتحاد عدد من الإشتراطات لقبول الطلبات أهمها :

1- تقديم الطلب على ورق المنشآة وموقعا من الممثل القانونى ومختوما بخاتم المنشآة متضمناً الأرقام التأمينية للمنشآة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الأولى من الإعانة.

2- الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر في الطلب بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشآة والإتحاد المصرى للغرف السياحية.

ومن جهته دعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل فى الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمقرر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقاً للاشتراطات الصندوق.

وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التحركات التى بذلها اتحاد الغرف السياحية ممثلة فى مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف، نجحت فى إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التى تؤكد استحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق، خاصة وأن الاتحاد والغرف السياحية الخمس قد تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم فى الوقت المحدد، وأن عددأً كبيراً منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحى.

وأضف عادل المصرى، أن الاستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ، وتقديرهم للظروف السيئة التى تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن، كانت وراء الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الإعانات، والتى جاءت فى إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الاتحاد والغرف الخمس التابعة، وبين صندوق الطوارئ.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على جميع المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقى هذه الطلبات وهو الاثنين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى، والذى يُعد آخر موعد وفرصة للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية .