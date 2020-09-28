أخبار البنوك.. الفرق بين الحساب الجاري والاستثمار والتوفير من المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد خدمات مختلفة لعملائه ما بين الحسابات والودائع والشهادات والبطاقات وبرامج التمويل المختلفة، وتتضمن الحسابات التي يقدمها البنك حساب الاستثمار وحساب التوفير والحساب الجاري.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، الفرق بين الحسابات الثلاث وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

الحساب الجاري

يتيح الحساب الجاري القدرة على إدارة الأموال والمعاملات اليومية، سواء في السحب والإيداع وعن طريق تحصيل الشيكات.

إمكانية الحصول على دفتر شيكات والبطاقة المدينة.

كشف حساب ربع سنوي، شهري، أسبوعي وذلك على حسب رغبة العميل.

يتحدد الحد الأدنى لفتح الحساب طبقًا لعملة الحساب.

الحساب متاح بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو.

حساب التوفير

يتيح حساب التوفير عائدا تصاعديا سنويا للحسابات بالجنيه المصري وعائدا سنويا ثابتا للحسابات بالعملات الجنبية.

يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

إمكانية الحصول على البطاقة المدينة.

كشف حساب ربع سنوي، شهري ، أسبوعي وذلك على حسب رغبة العميل.

متاح بالجنيه المصري والعملة الأجنبية.

حساب الاستثمار

يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

يمكن الحصول على دفتر شيكات والبطاقة المدينة.

كشف حساب ربع سنوي، شهري، أسبوعي وذلك على حسب رغبة العميل.

متاح بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

تحسب الفائدة على أقل رصيد في الحساب خلال الشهر.

يُذكر أن بنك المصرف المتحد خصص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.

وأوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن قطاع التمويل متناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري ، على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل ليصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك ، فى يوليو الماضي.