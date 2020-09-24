لو مرتبك 2000 جنيه.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بتمويل من البنوك؟

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في مصر بالتزامن مع بحث الشباب المقبل على الزواج عن وحدات سكنية، اتجه القطاع المصرفي إلى توفير عدة بدائل لمساعدة هذه الفئات عن طريق قروض تمويلية لمنح شقق الإسكان بما يتوافق مع دخل العميل.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على شقة بتمويل من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إذا كان دخلك الشهري 2000 جنيه على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

يُقدم البنك الأهلي المصري قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة، وبفائدة 5% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

ويشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل ولا يتخطى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، وأن يكون مصري الجنسية.

كما يشترط البنك أن يتراوح الدخل الشهرى للعميل محدود الدخل من 950 جنيهًا وحتى 2000 جنيه، ولا يتعدى القسط الشهرى 40% من الدخل، كما أن الدفعة المقدمة من قِبل المقترض تتراوح بين 20 و50% من سعر الوحدة وفقًا للتقييم.

ويقدم البنك للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، فضلاً عن عدم تحميل العميل أي مصاريف إدارية "مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا" ويتم احتساب 2% كعائد التأخير على الأقساط مستحقة الدفع.

بنك QNB الأهلي

ويقدم بنك QNB برنامج "بيتك معانا" الذي يمكنك من شراء شقة بمعدلات عائد مدعومة ودون أي أعباء مصرفية إضافية وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

إذ يشترط البنك في الحصول على التمويل الآتي:

- ألا يقل دخل الأعزب عن 1000 جنيه ولا يزيد على 3500 جنيه، أما المتزوج يشترط ألا يقل الحد الأدنى عن 1000 جنيه ولا يزيد على 4750 جنيهًا.

- الحد الأقصى لقيمة الوحدة الممولة يتم تحديدها من صندوق التمويل العقاري.

- الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا، والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة عند نهاية مدة القرض.

ويمنحك تمويل يصل حتى 85% من قيمة الوحدة السكنية، بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، فضلًا عن حرية اختيار الوحدة التي ترغب فيها في ﻛﺎفة محافظات الجمهورية والتأمين على حياة المقترض وعلى الوحدة طوال فترة التمويل مجانًا.

بنك مصر

ويقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل طبقًا لمبادرة البنك المركزي، إذ يشترط أن يتراوح صافي الحد الأدنى للدخل 650 جنيهًا و1000 جنيه بشرط ألا يزيد صافي الدخل عن 3500 جنيه للأعزب، وعن 4750 جنيها للمتزوج، ويكون معدل العائد للعملاء ذوي صافي دخول شهرية أقل من 2100 جنيه نحو 5%، و7% للعملاء ذوي صافي دخول شهرية أكبر من أو يساوي 2100 جنيه.

ويكون الحد الأدنى للدعم نحو 20 ألف جنيه، والحد الأقصى نحو 85% من قيمة الوحدة السكنية.