أخبار البنوك.. كيف تحصل على ماكينة POS مجانا من بنك الإسكندرية؟

نشر بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، معلومات عن إتاحة الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR CODE بأسهل وأسرع الإجراءات دون مصاريف أو عمولات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميًا للقراء، تفاصيل وخطوات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على ماكينة POS مجانية

والـpos هي ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وتستخدم ماكينات البيع النقدية في عمليات الدفع بالمتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، فهي تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر، وبالتالي توفر مرحلة نقل وإيداع الأموال.

ومدة المبادرة للتقديم اعتبارًا من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، ويكون التاجر مُعفى من أي عمولات لحركات الشراء حتى 30 سبتمبر 2020 ولا يسري الإعفاء على معاملات التقسيط، وأيضًا معفى من إيداع 5000 جنيه كشرط لفتح حساب جديد.

وشروط المبادرة هي عدم امتلاك التاجر POS لأي بنك أو أي وسيلة من وسائل قبول البطاقات، ويجري تحويل قيمة تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر.

خطوات الحصول على ماكينة POS

يمكن الحصول على ماكينة نقاط البيع المجانية pos تحت مبادرة البنك المركزي من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية والاستمتاع بسهولة الإجراءات وسرعة التركيب وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام، كما يمكنك متابعة حسابك في أي وقت ومن أي مكان مع خدمة الإنترنت البنكي.

المستندات المطلوبة للحصول على ماكينة POS

- عقد ماكينة: توقيعات وأختام خدمة العملاء.

سجل تجاري: خاتم صورة طبق الأصل.

- بطاقة ضريبية: خاتم صورة طبق الأصل.

- رقم قومي: خاتم صورة طبق الأصل.

ويمكنك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط: https://www.alexbank.com/retail/pos-leads.html، وإدخال الاسم ورقم الهاتف ونوع نشاط التاجر والعنوان، أو عن طريق إرسال كلمة POS على رقم 4988.