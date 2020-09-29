تفاصيل خطة المترو لمواجهة كورونا مع بدء الدراسة: 26 وحدة إسعاف

وضعت شركة مترو الأنفاق، خطة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، والمنتظر أن ينطلق فى 17 أكتوبر المقبل بالمدارس والجامعات، وذلك لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة لجميع الطلاب الذين يستقلون القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو.

وأكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة وضعت خطة محكمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات العاملية بالخطوط الثلاثة قبل انطلاق الرحلات وعقب انتهاء ساعات التشغيل، وتنظيف وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر كل ساعتين، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث زحام بين الركاب، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا.

رئيس المترو: إجراءات أمنية مشددة بالمحطات.. وإلزام الطلاب والركاب بارتداء الكمامات لمنع انتشار كورونا

وقال الفضالي، لـ"الوطن"، إنه سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإداري بالتنسيق مع قوات رجال شرطة النقل والمواصلات بالمحطات، مع بداية أول أيام العام الدراسي، لمنع حدوث أى أزمات تؤثر على حركة التشغيل، وأيضا لألزام جموع الطلاب والمواطنين بارتداء الكمامات الطبية قبل السماح لهم باستقلال قطارات المترو، لمنع انتشار الفيروس، وحفاظا على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أن جميع قطارات المترو جاهزة تماما لإنطلاق ماراثون الدارسة.

وترصد "الوطن" خطة المترو لمواجهة كورونا تزامنا مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.. وهى كالتالى:

1- تعقيم 78 قطارا بمترو الأنفاق يعملان بالخطوط الثلاثة قبل وبعد انطلاق الرحلات.

2- تعقيم 80 منفذا لبيع تذاكر المترو بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة زحام الركاب.

3- تطهير وتنظيف محطات مترو الأنفاق ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بجميع محطات المترو كل ساعتين.

4- تشكيل 26 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لتقديم العلاج الأولى للحالات المرضية الطارئة والمشتبه فى إصاباتها بكورونا.

5- إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو.

6- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

7- تعقيم ماكينات صراف التذاكر آليا المتواجدة بمحطات الخط الثالث للمترو كل ساعة بسبب تلامس الأيدى من قبل العديد من الركاب.

8- نقل أى حالة مصابة بفيروس كورونا بين صفوف الركاب إلى أقرب مستشفى عزل لتلقى العلاج اللازم.