تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد

مع إعلان وزارة التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورنا، واتخاذ الدولة للعديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية من الإصابة بالفيروس، اتجهت أنظار أولياء الأمور والطلاب للاستفسار عن الثانوية العامة، وطريقة أداء الطلاب لامتحاناتها، وكيفية توزيع الدرجات.

وترصد السطور التالية 10 معلومات عن الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد 2020-2021م، كما يلي:

1. تطوير الثانوية العامة مخطط له منذ 2018 وليس مرتبطا بتفشي فيروس كورونا.

2. تعديل قانون التعليم بشكل عام بما فيه الثانوية العامة، القائم منذ عشرات السنوات وعرضه على البرلمان قريبا.

3. إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا بالكامل.

4. إجراء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون عنصر بشري في وضع الامتحان أو تصحيحه والاستعانة بخبراء تربويين لتقييم مستوى الامتحانات.

5. استمرار التشعيب "علمي علوم، علمي رياضي، أدبي".

6. امتحانات الثانوية العامة ستضمن امتحانا وفرصة امتحان أخرى والطالب يحصل على المجموع الأعلى.

7. النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة لا يوجد به تظلمات، لأن الامتحان إلكترونيا ولا يتدخل فيه البشر ولا تتم طباعته.

8. حذف الأسئلة المقالية من الامتحانات رغم أهميتها في مواد اللغات.

9. تقييم طلاب الثانوية العامة خارج الامتحان أو عند دخول الجامعة.

10. إجراء منصة إدارة تعلم منبثقة من بنك المعرفة خاصة لطلاب الثانوية بالفرنسية.

وكشفت مصادر، لـ"الوطن" جانبا من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف و4 لصفوف أخرى، مبيّنة أنّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنّه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما جرى سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.

ولـ"التعليم المقلوب" مسميات أخرى، مثل الفصل الدراسي الخلفي والتعليم العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

وتمكّن هذه الطريقة الطلاب من قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المعلم، بحيث يذهب الطلاب للمدارس وهم يعرفون خلفيات الموضوعات التي سيتحدث عنها المدارس، كما تمكّنهم من التطبيق العملي في المدرسة وخارجها، في صورة تشبه التعلم الذاتي.

النظام الجديد يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات

ومن مميزات التعليم المقلوب، أنّه يمكّن المدرس من تقديم تقييم أفضل لمهارات الطلاب، ويتحول لمحفز وموجه أكثر منه ملقن، كما يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات، نظرًا لتعدد مصادر المعرفة أمامه وسهولة الحصول عليها في أي وقت.

كما يعزز "التعليم المقلوب" الطرق النقدية في التفكير والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتعتمد جامعات دولية مثل "هارفارد" على هذا النمط مع التعليم، وتوسعت فيه بصورة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا أواخر العام الماضي.

وكشفت المصادر داخل وزارة التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة بدأت تسجيل حلقات المناهج التعليمية التي تذاع على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنّه سيتمّ بث الحلقات على القنوات التعليمية وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقًا.

وبيّنت المصادر، أنّ الوزارة ستعلن خريطة الدروس للطلاب التي ستذاع على التليفزيون قبل بدء الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.