شوقي: التعليم الفني هيغير مصر.. وملامح تطويره تظهر سريعا

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنّ التعليم الفني تخصص راق، ونسعى لأن يكون التعليم الفني مطورا من خلال تغيير المناهج بشكل كبير، موضحا أنّ نتيجة التطوير في المدارس الفنية ستظهر سريعا لأن الدراسة 3 سنوات ومن ثم النتيجة تكون سريعة.

وأوضح الوزير أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية محور مهم في تطوير منظومة التعليم الفني، وهذا الوقت ذهبي للتعليم الفني، قائلاً: "نفسنا نزود الملتحقين بالتعليم الفني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى 70%.

وتابع أنّ الطلبة يتسابقون لدخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موجّهاً حديثه لأوائل الطلبة: "تغيير صورة المجتمع عن التعليم الفني مسؤوليتكم بقدرتكم وأفكاركم والمنافسة فى سوق العمل، مضيفا: "التعليم الفني هو ما يغير مصر".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّه جارٍ رفع جودة التعليم الفني بشكل أكبر وباستمرار، وهناك تعاون مع ألمانيا لاعتماد جودة التعليم الفني، وأيضا تدريب المعلمين.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ التعليم الفني يحظى بأهمية كبرى في معظم الدول لما له من أهمية في الاقتصاد والصناعة، موضحا أنّ الوزارة تحركت لتطوير التعليم الفني.

وأضاف مجاهد، خلال احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية، المقامة حالياً في ديوان عام الوزارة، أنّ الوزارة تسعى دائماً للتميز من خلال إنشاء تخصصات تتطلبها سوق العمل، مشيرة إلى أنّ نظرة المجتمع اختلفت في التعليم الفنى وزاد الطلب على دخول التعليم الفنى.

من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، إنّ الوزارة دشنت نظاماً تعليمياً فنياً جديداً، لتطوير منظومة التعليم الفني، موضحا أنّ التعليم الصناعي يمثل 48% و37% في التجاري، 10% للتعليم الزراعي و5% في التعليم الفندقي.

وأوضح عمرو بصيلة، أنّه جرى اعتماد هيئة إتقان لاعتماد شهادات التعليم الفني، مؤكدا أنّه تم بناء مناهج تعتمد على الجدارات وتحسين مهارات معلمي التعليم الفني، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، إضافة إلى مشاركة قطاع الصناعة، كما تسعى الوزارة إلى تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني، ويجب أن يكون خريج التعليم الفني فخوراً بنفسه.

ولفت إلى اختيار 105 مدارس لتطبيق منظومة الجدارات، وتطبيق نظام التعليم اليوم كاملا في هذه المدارس للتأكد من جودة التعليم، مؤكدا أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية يطرق فيها أيضا منظومة الجدارات، وتحاول الوزارة الحصول على اعتماد دولي لهذه المناهج، مع إنشاء تخصّصات جديدة في المدارس لمواكبة سوق العمل.

وأكد بصيلة، أنّ الوزارة تؤدي دورها كاملاً في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، والشريك الصناعي له دور يقوم به، بينها توفير تدريبات متميزة للطلاب، موضحا أنّ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت إلى 16 مدرسة، ونسعى لزيادتها العام المقبل لـ100 مدرسة مع حلول 2030.