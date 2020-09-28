ملامح نظام التعليم الجديد.. إلغاء التعبير والأسئلة التي لها إجابتين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2020-2021م، والتي سيتم تعميمها على المديريات بشكل رسمي بعد الانتهاء من تعديل قانون التعليم بشكل عام والثانوية العامة بشكل خاص، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت.

وكشفت الوزارة عن بعض الملامح، التي تتمثل في إجراء الامتحان إلكترونيا، على التابلت الخاص بالطلاب، وتصحيحه إلكترونيا، ومن ثم إلغاء التظلمات، واستمرار التشعيب لـ"علمي علوم ورياضة وأدبي".

وقررت وزارة التعليم، حذف الأسئلة المقالية بشكل كامل من الامتحانات بما فيها موضوعات التعبير في مادة اللغة العربية، وتقييم طلاب الثانوية العامة فيها خارج الامتحان أو عند دخول الجامعة.

وأشارت الوزارة إلى الاكتفاء بالإجابة التي لا تحمل أكثر من إجابتين، نظرا لإجراء عملية التصحيح إلكترونيا، الأمر الذي يعني عدم دقة ترك الأسئلة المقالية، لأنها تحمل أكثر من تقييم، ما يتطلب تدخل العنصر البشري مرة أخرى، وهو الأمر المرفوض في نظام الثانوية الجديد.

وحددت مصادر، جانبا من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف و4 لصفوف أخرى، مبينة أنّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنَّه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.

ولـ"التعليم المقلوب" مسميات أخرى، مثل الفصل الدراسي الخلفي والتعليم العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

وتمكن هذه الطريقة الطلاب من قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المعلم، بحيث يذهب الطلاب للمدارس وهم يعرفون خلفيات الموضوعات التي سيتحدث عنها المدارس، كما تمكّنهم من التطبيق العملي في المدرسة وخارجها، في صورة تشبه التعلم الذاتي.

النظام الجديد يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات

ومن مميزات التعليم المقلوب، أنَّه يمكن المدرس من تقديم تقييم أفضل لمهارات الطلاب، ويتحول لمحفز وموجه أكثر منه ملقن، كما يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات، نظرًا لتعدد مصادر المعرفة أمامه وسهولة الحصول عليها في أي وقت.

كما يعزز "التعليم المقلوب" الطرق النقدية في التفكير والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتعتمد جامعات دولية مثل "هارفرد" على هذا النمط مع التعليم، وتوسعت فيه بصورة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا أواخر العام الماضي.

وكشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة بدأت تسجيل حلقات المناهج التعليمية التي ستذاع على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنّه سيتم بث الحلقات على القنوات التعليمية وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقًا.

وبيّنت المصادر، أنّ الوزارة ستعلن خريطة الدروس للطلاب التي ستذاع على التليفزيون قبل بدأ الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.