حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور مجتهد ولديه ثقة في قدراته، ولديه شخصية قوية وصبر كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.