450 جنيها منحة للعاملين بالأوقاف نظير جهودهم

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صرف مبلغ (450) جنيه لجميع العاملين بالوزارة.

وأكد بيان وزارة الأوقاف، أن صرف المبلغ يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف، في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها، بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.