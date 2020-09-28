الأوقاف: منابر مصر تصدح بالولاء والانتماء للوطن الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة 2 أكتوبر 2020 ستكون عن "متطلبات الولاء والانتماء للوطن"، وذلك إدراكًا منها لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية في سبيله.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدى ما عليه تجاه وطنهم، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر- لنحافظ على وطننا، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية.