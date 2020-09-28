اسم السيسي أمام ضريح "ناصر" في الذكرى الـ50: زعيمان في القلب

توافد العشرات من محبي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عند ضريحه لزيارته والدعاء له، يحملون في أيديهم الأعلام الوطنية والورود، ولكن اختلف يحيى عثمان أحد المواطنين من محافظة الإسكندرية، بحمله لافتات في حب الزعيم جمال عبدالناصر وفي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحمل لافتة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكتوب عليها " في رعية الله يا مصر، السيسي بفيضانه العالي، يحفظه سد ناصر الغالي".

وحمل أخرى في حب الرئيس الراحل مكتوب عليها "الزعيم الراحل ناصر في عهدك وقوانينك حصلت على: تعليم بجودة عالية ومجانية حقيقة، وعمل بدون إراقة ماء وجهي أو توسل، ومعاش صحي يصون شيشوختي بكرامة".

وقال يحيى عثمان لـ"الوطن"، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر اهتم كثيرا بتطوير التعليم، وإنه لم يحتاج إلى "واسطه" للحصول على وظيفة، بل وفر له الزعيم هو و150 ألف زميل له جواب للتعين، ثم بعدما خرج على المعاش المبكر، وفر له الزعيم الراحل معاش بمبلغ يعيش به حياة كريمة، ومن خلاله عاش بعزة وكرامة.

وأضاف أن الزعيم عبدالناصر، لم يهزم بل كان يخطط للثأر من العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن الزعيم لم يمضي على قرار الهزيمة، وتعرض لكثير من الإغرات، للتوقيع على قرار الهزيمة، لكنه رفض لأجل الثأر الذي كان يريده.

وكان أبرز الحضور اليوم، أبناء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عبدالحميد عبدالناصر، وعبدالحكيم عبدالناصر، في حضور العشرات من الوفود المصرية والعربية، أمام ضريح الزعيم الخالد، لإحياء الذكرى 50 لرحيله.

وقال "عبدالحكيم": مازال جمال عبدالناصر يمثل المسطرة للوطنية المصرية، وذكراه بمثابة احتفالية وطنية، وهو يعيش في قلوب الملايين من أحبابه حتى اليوم، نظرا لما قدمه خلال فترة حكمه للشعب المصري.