أبرز 5 فنانين قدموا شخصية جمال عبد الناصر في السينما والدراما

تعتبر حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ثرية بالكثير من المحطات منذ كان ضابطًا بالجيش حتى وصوله لرئاسة جمهورية مصر العربية، لذا قُدمت في العديد من الأعمال الفنية، سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، وحقق بعضها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وفي الذكرى الخمسون لرحيل "ناصر" تستعرض "الوطن" أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الزعيم الراحل.

أحمد زكي

يعد الفنان أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين قد قدموا شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي أجاده بشكل كبير في فيلم "ناصر 56"، والذي عرض في عام 1996.

ولم يتطرق الفيلم للحياة الشخصية للرئيس الراحل، أو السيرة الذاتية، ولكنه تناول مرحلة محددة تعد من أهم وأخطر الفترات، والتي شهدت تأميم قناة السويس عام 1956، كما تناول الفيلم علاقة الزعيم بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه وجانبًا من حياته الشخصية مع زوجته وأولاده.

وكتب فيلم "ناصر 56" ناصر عبد الرحمن، وأخرجه محمد فاضل، وشارك في بطولته فردوس عبد الحميد، وأحمد خليل، وأمينة رزق، وحسن حسني، وأحمد ماهر وشعبان حسين.

خالد الصاوي

عام 1999 عُرض فيلم "جمال عبد الناصر"، والذي تناول السيرة الذاتية للزعيم الراحل منذ ولادته حتى وفاته، وأهم المحطات في حياته منذ ثورة 23 يوليو، وتأميم قناة السويس، وهزيمة يونيو 67، وحرب الاستنزاف.

وجسد شخصية جمال عبد الناصر الفنان خالد الصاوي في أولى بطولاته السينمائية، وشارك في بطولة الفيلم عبلة كامل، وجميل راتب، ورياض الخولي، وهشام سليم، وعمرو عبد الجليل، وطلعت زين، والفيلم من تأليف وإخراج المخرج السوري أنور قوادري.

جمال سليمان

في عام 2014، عُرض مسلسل "صديق العمر"، والذي تناول تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، منذ كانا زملاء في الكلية الحربية، وتناول المسلسل كافة المراحل في حياتهما سواء الشخصية أو العملية.

وجسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر الفنان السوري جمال سليمان خلال أحداث المسلسل، والذي قام بتأليفه ممدوح الليثي، ومحمد ناير، وأخرجه عثمان أبو لبن.

مجدي كامل

ومن أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الزعيم كان الفنان مجدي كامل في مسلسل "ناصر"، والذي سرد قصة حياة "ناصر"، وأهم المحطات التي كوّنت مسيرته السياسية في البلاد، ومن أهمها انضمامه للضباط اﻷحرار، ووصوله إلى سدة الحكم.

وجاء المسلسل من تأليف يسري الجندي، وإخراج المخرج السوري باسل الخطيب، وشارك في بطولة المسلسل كل من لقاء الخميسي، وصلاح عبد الله، وسوسن بدر، وشيرين، وعمرو يوسف.

ياسر المصري

من أبرز الشخصيات التي جسدت شخصية جمال عبد الناصر كان الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، والذي جسده خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، والذي عُرض عام 2017.

وتناول المسلسل تاريخ جماعة اﻹخوان المسلمين بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس الراحل، وهى الفترة التي سيطر فيها حسن الهضيبي وسيد قطب على جماعة الإخوان الإرهابية.