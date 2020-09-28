المحامين: سننفذ حكم شطب نجل مرسي وعصام سلطان من النقابة فور وصوله

قال مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، إن النقابة ستنفذ حكم شطب نجل مرسي وعصام سلطان ومحامي الإخوان، فور وصوله للنقابة، مؤكدا أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، قائلا: "بالطبع الأحكام لها قوة ولا يمكن إغفالها".

وأكد سخى في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بالنسبة للمحامين الهاربين في الخارج، أو المنتمين لجماعة إرهابية، وثبت تورطه في أعمال عنف، يتم شطبه من النقابة، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون النقابة، يتم شطب أي محام لم يجدد عضويته لمدة ٣ سنوات، مؤكدا أن النقابة حريصة على تنقية جداولها.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبي، بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم صبحي صالح وعصام عبدالرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبدالسميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وكان سمير صبري سعد الدين، أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهم صبحي صالح وعصام عبدالرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبدالسميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد ، الدكتور فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.