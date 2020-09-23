عودة أزمات "المحامين": تهديدات بوقف المرتبات والمعاشات بين أعضاء النقابة

تصاعدت أزمة تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، مجددًا، لاسيما بعد صدور حكم ببطلان التشكيل من محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي.

وقال سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين، وصاحب الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، إنه يعمل على إخراج الصيغة التنفيذية للحكم، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيمهل النقابة حتى نهاية الشهر الجاري، حتى لا يعطل مصلحة المحامين، كصرف المعاشات والمرتبات، وبعدها سيخطر البنوك، بالحكم لإلغاء التوقيعات الخاصة بالأمين العام وأمين الصندوق.

وأضاف عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه كان قد أودع في صحيفة الدعوى 4 أسباب لبطلان التشكيل، موضحا أنه مخالف للقانون، لأن هيئة مكتب النقابة يجب أن تتشكل من 4 مقاعد ويجوز زيادتها لـ6، إلا أن النقيب عين 8 في هيئة المكتب، لافتًا إلى أن النقيب لم يخطر نصف أعضاء المجلس بالجلسة، كما أن النقيب حصل اختار بتفويض نيابة عن عدد من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن قانون النقابة لم ينص على التفويض. بتفويض من النقيب، متابعًا: "كما أن النقيب عين هيئة المكتب مغتصبا اختصاص المجلس".

وفي المقابل، أوضحت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإداري الأخير والذي قضى بقبول دعوى الطعن على قرار المجلس بتشكيل هيئة المكتب ووقف تنفيذه، هو تنبيهي وليس إلزاميًا للنقابة.

وأكدت أن دعوة المجلس كانت صحيحة، مشيرة إلى أنه يجوز تفويض النقيب بتشكيل هيئة المكتب، مرجحة أنه من الممكن أن تتم دعوة مجلس النقابة لاجتماع جديد وإعلان تشكيل هيئة مكتب جديد بنفس الأسماء، استجابة لحكم المحكمة، لافتة إلى أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، الأحد الماضي، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.

الدعوى القضائية: تشكيل هيئة المكتب يخالف القانون

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرًا لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر في اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، في يونيو الماضي، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".

وجاء تشكيل هيئة المكتب من أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبوبكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كل من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.