أغنية شعبية في وداع جمال عبدالناصر من "قصر النيل": على لحن الندابات

على لحن بكاء الندابات المصريات تجمعت فرقة شباب البحر، تلك الفرقة التي هاجرت من وبرسعيد إلى القاهرة عقب نكسة 1967، وأدت "أغنية الوداع" للرئيس جمال عبدالناصر من مبنى الاتحاد الاشتراكي بقسم قصر النيل، وتحديدا تحت قاعدة تمثال سليمان باشا بالقاهرة وميدان سليمان باشا ملقتى الشوارع قصر النيل والانتكخانة وشارع سليمان حيث تدفقت الجماهير إلى ميداني التحرير والعتبة، ذلك المشهد الذي وصفه "محمد الشافعي" في كتابه "أنغام المدافع.. السمسمية سلاح المقاومة الشعبية".

التقت الجماهير أنشودة الوداع يا جمال سريعا وظلوا يرددونها وانتشرت كالنار في الهشيم، حتى تم تسجيلها على أسطوانات بصوت القاهرة وهي من تأليف وتلحين دكتور عبدالرحمن عرنوس ووزعها المايسترو شعبان أبو السعد ووثقت بإحدى الصحف القومية الكبرى يوم جنازة جمال عبدالناصر، وتنشرها "الوطن" في الذكرى الـ50 لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر.

تقول الأغنية:

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. الوداع

ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين.. الوداع

أنت عايش في قلوبنا يا جمال الملايين.. الوداع

أنت ثورة أنت جمرة لجل كل الشقيانين.. الوداع

أنت نوارة بلدنا وإحنا لو عنا الحنين.. الوداع

أنت أنهار ميه صافية تسقي كل العطشانين.. الوداع

أنت قنديل الغلابة تهدي كل الحيرانين.. الوداع

أنت ريحانة ذكية في قلوب الفلاحين.. الوداع

أنت جمعت بعزيمتك النفوس الغضبانين.. الوداع

يا حبيب الإنسانية لأجل كل المحتاجين.. الوداع

سنكافح سنكافح يا حبيب الملايين.. الوداع

سنقاتل سنقاتل بزنود الصامدين.. الوداع

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. الوداع

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. الوداع

آخر يوم في حياة "عبد الناصر" شهده المقربون منه، ومن بينهم الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي مقربًا منه وكاتبًا لبياناته وكلماته التي يلقيها، والذي حكى عن تلك اللحظات عبر سلسلة فيديو مصورة بعنوان "حكاية حياة".