مناقشة أول رسالة دكتوراه "أون لاين" بين جامعتي المنصورة ولومان بفرنسا

ناقشت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، أول رسالة دكتوراه مشتركة بين كلية الصيدلة وجامعة لومان الفرنسية، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور منال إبراهيم عيد، عميد كلية الصيدلة، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الدولي بين جامعة المنصورة وجامعة لومان، المنعقدة عام 2016.

تمت المناقشة للمدرس المساعد عبدالرحمن حمدي، بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، حيث سيمنح الطالب شهادتي دكتوراه، الأولى من جامعة المنصورة، دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية، والأخرى من جامعة لومان بفرنسا دكتوراه في الكيمياء العضوية.

وضمت لجنة المناقشة والحكم، الدكتور خالد بشير سليم، منسق الاتفاقية ووكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد عادل مسعود والدكتورة فاطمة النبوية جودة من جامعة المنصورة، والدكتورة ريم خضر من جامعة زويل، والدكتور Gilles Dujardin، والدكتور Mathieu Laurent من جامعة لومان، والدكتور Sandrine Py، من جامعة جرونبل ألب، والدكتور Veronique Michelet، من جامعة كوت دازور بفرنسا.

وجاءت الرسالة بعنوان "التشييد غير المتماثل لنظائر الأسونابريفير ثلاثية البيبتدات القائمة على الأوكسابرولين وتقييمها البيولوجي".

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن الرسالة تهدف إلى تصنيع مركبات ثلاثية الأحماض الأمينية (بروتينات قصيرة السلسلة) بغرض إيجاد أدوية تعالج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الناتج من فيروس سي.

واتخذت كلية الصيدلة، جميع الإجراءات الاحترازية داخل قاعة المناقشة والحفاظ على التباعد بين الحضور لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، قرر أن تكون المناقشات لرسائل الدكتوراه والماجستير "أون لاين"، منذ ظهور جائحة كورونا، وفق قواعد تم وضعها بحضور الحد الأدنى من لجنة التحكيم، وهو 25% من لجنة المناقشة والحكم داخل الكلية، أثناء المناقشة.