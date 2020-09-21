جامعة المنصورة تبدأ قبول التحويل من الطب إلى الصيدلة.. "قواعد ومواعيد"

أعلنت جامعة المنصورة عن قواعد التحويل من كليات الصيدلة الحكومية المصرية للطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية أو الثالثة إلى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2020-2021، وتبدأ في تلقي طلبات التحويل من اليوم، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020.

ووضعت شروط التحويل وقواعد المفاضلة بأن يقتصر التقدم للتحويل على طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية، ويسمح للطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو المستوى الثالث بكليات الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82% أو +B و ألا يقل ال GpA عن 3.3 وطالما استوفي باقي الشروط.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنه في كل الأحوال يقيد الطالب المقبول تحويله بالفرقة الأولى (المستوى الدراسي الأول بكلية الطب البشري حتى لو كان الطالب منقول إلى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة واجتاز الفرقتين الثانية والثالثة وطالما انه قد استوفي باقي الشروط.

ويجري قبول تحويل طلاب كليات الصيدلة إلى الفرقة الأولى (المستوى الدراسي الأول بكلية الطب جامعة المنصورة (البرنامج العادي - برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي في حدود الأعداد التي يقرها مجلس كلية الطب على أن يكون ذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 5% من الأعداد المرشحة من مكتب التنسيق والتي تم قبولها هذا العام بكلية الطب، ويتم المفاضلة بين المتقدمين حسب المجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، وفي حال التساوي في المجموع التراكمي (GpA) تكون الأولوية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة.

وحددت الجامعة الطلاب المسموح لهم التقدم للتحويل إلى نظام الدراسية العادي بكلية الطب، ويقتصر التقدم للتحويل على الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

وبالنسبة للتحويل لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي جامعة المنصورة فيسمح التقدم للتحويل للطلاب من الفئات التالية : "الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة" و " الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بكلية الصيدلة (النظام العادی) جامعة المنصورة" و " الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بأحد البرامج الخاصة بكليات الصيدلة في القطاع (ب) (الزقازيق طنطا - بورسعيد - كفر الشيخ).