جامعة المنصورة تستقبل وفد السفارة الإندونيسية لزيادة التعاون

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم وفد سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة لبحث التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الإندونيسية وجامعة المنصورة.

يضم الوفد محمد أجى سوريا نائب السفير بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور بامبانج سوريادى المستشار الثقافي والتربوي للسفارة.

تناول اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في جامعة المنصورة، وقيام مكتب العلاقات الدولية بالتنسيق مع الجامعات في إندونيسيا للترويج لبرامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا التي تقدمها جامعة المنصورة، والاتفاق علي إقامة يوم ثقافي فني إندونيسي في جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن جامعة المنصورة مهتمة بفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كل الجامعات ومراكز البحوث العالمية، معربًا عن ترحيبه بالتعاون المرتقب مع الجامعات والمراكز البحثية في دولة إندونيسيا.

من جانبه قال نائب السفير الإندونيسي، إنه يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة إندونيسيا للدراسة داخل جامعة المنصورة والاطلاع على الثقافة المصرية، مشيرًا إلى رغبته القوية لتعاون جامعات إندونيسيا مع جامعة المنصورة في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على إدارة الوافدين، الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية، سحر العراقي مدير إدارة الوافدين.