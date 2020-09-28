 البيطريين: لجنة مشتركة مع هيئة الخدمات لحل مشكلات بيع الأدوية

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه جرى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مُشتركة بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والهيئة، لدراسة مشكلات مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات.

وأكد سليم، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللجنة المُشتركة ستعمل على وضع تصور متكامل لحل مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعمل على تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، التي دائما ما يواجهها الأطباء البيطريين.

وأشار سليم، إلى إن قرار تشكيل لجنة، جاء بعد مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وكان الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أعلن عن أنه تم تشكيل اللجان النقابية والنوعية، فى الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، بعد انتخابات التجديد النصفي.

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:

1- الحسينى محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.

2- الدكتور أحمد طنطاوى مقرر لجنة المنشأت البيطرية ودخلاء المهنة.

3- الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة النقابات الفرعية.

4- الدكتورة شيرين على زكى مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات.

5- الدكتور محمد أشرف مقرر اللجنة الاجتماعية.

6- الدكتور أشرف قاسم، مقرر اللجنة العلمية، ورئيس المركز العلمى.

7- الدكتور أحمد البندارى، مدير المركز العلمى.

8- صندوق التكافل:

- الدكتور محمد شفيق، مدير الصندوق.

- الدكتور الحسينى محمد عوض، أمين الصندوق.

9- الدكتور ناجى سلام، مقرر لجنة العلاج.

10- الدكتور أيمن حلمى، مقرر لجنة الإسكان.

11- نادى العجوزة:

- الدكتورة ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس الإدارة.

- الدكتور الحسينى محمد عوض أمين صندوق النادى.

- أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة شيرين على زكى – الدكتور شرف الدين فيصل – الدكتور محمد أشرف – الدكتور محمد حجازى – الدكتور محمود عفيفى.