200 مرشح يتنافسون على 18 مقعدا بنظام الفردي داخل 9 دوائر بالبحيرة

أعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشحًا في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.

وجرى تقسيم محافظة البحيرة على النحو التالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 34 مرشحًا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 25 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزي أبو حمص وإدكو 20 مرشحًا للمنافسة على مقعدين.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 24 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد، والدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 15 مرشحاً للمنافسة على مقعد.

أما الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير، تضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، يتنافس بها 20 مرشحًا على مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزي كوم حمادة وبدر 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين.

وكانت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار على مكرم إبراهيم، فتحت أبوابها لاستقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، وتم تخصيص ممر أمام المحكمة لدخول المرشحين، وذلك لمنع التكدسات والزحام، وتنفيذًا لتعليمات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم إقامة مخيم أعلى سطح المحكمة لاستقبال المرشحين المحتملين.