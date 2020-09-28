8 مرشحين من ذوي الإعاقة على "القائمة الوطنية" لانتخابات النواب

ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس النواب 2020، 8 أسماء لأشخاص ممثلين عن شريحة ذوي الإعاقة، لتمثيلهم في البرلمان المقبل.

وجاءت أسماء المرشحين الـ8 موزعة على قطاعات (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شمال وجنوب ووسط الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، كالتالي: "مها شعبان، عزة أحمد حسين، محمد فوزي الرفاعي، هند حازم، نجوى خلف، ابتهاج الطوخي، نجلاء العسيلي، وزينب بغدادي".

سها الفرارجي، الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، تقول إن 8 أعضاء فقط، عدد غير كاف لتمثيل شريحة ذوي الإعاقة الذين يزيد عددهم على 13 مليون شخص، يمثلون أكثر من 10% من المصريين.

وأضافت الفرارجي لـ"الوطن"، أن الملاحظ للأسماء التي وردت في القائمة أنهم جميعا يمثلون فصيلا واحدا من ذوي الإعاقة، وهي الحركية، فيما كان يجب أن تتنوع الشخصيات لتمثل باقي الإعاقات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويجوز أن تجمع القائمة بين مترشحين مستقلين وحزبيين.

وألزم القانون أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، 6 مرشحين من العمال والفلاحين، 6 مرشحين من الشباب، 3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، 3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

ووفق القانون يتعين أن تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين، مرشحين اثنين من العمال والفلاحين، مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.