"حلم" تأهيل دهب لاستقبال ذوي الإعاقة يبدأ أولى خطوات التنفيذ

استقبل محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اليوم الأربعاء، وفداً من شركة "حلم"، بحضور نائب المحافظ، المهندسة إيناس سمير، لبحث سُبل التعاون حول جعل محافظة جنوب سيناء، وتحديداً مدينة دهب، مدينة متاحة للجميع، ومؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من المصريين والأجانب.

وقال محافظ جنوب سيناء إن اللقاء جاء في إطار سعي المحافظة لاحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وسعيه المستمر لاحتواء ذوي الهمم، وأوضح أن شركة "حلم" كانت قد تعاونت مع رئاسة الجمهورية، خلال تنظيم المؤتمر العالمي للشباب في مدينة شرم الشيخ، وجرى العمل على إتاحة مطار شرم الشيخ الدولي وقاعات استقبال المؤتمر نفسه لذوي الهمم.

وكلف "فودة" نائب المحافظ بالعمل على تقديم كافة الامكانيات، ومواصلة العمل الدؤوب تجاه المزيد من الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تذليل كافة العقبات أمام شركة "حلم"، في إطار سعيها لتأهيل مدينة دهب، وجعلها متاحة للجميع.