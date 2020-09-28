"الداخلية" تهدي ماكينات حياكة لسيدات معيلات من ذوي الإعاقة السمعية

أهدت وزارة الداخلية عددا من "ماكينات الحياكة" لعدد من السيدات المُعيلات "من ذوات الإعاقة السمعية"؛ لإعانتهن على تحمل نفقات الحياة، وتوفير حياة كريمة لهن ولذويهن، بالتنسيق مع جمعية "الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع".

وسلم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة الماكينات للسيدات المُعيلات في حضور عدد من ذويهم الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

جاء ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها.

جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.