16 قرارا لاجتماع مجلس البيطريين أبرزها التحقيق مع طبيب الفرخة

ترصد "الوطن" أبرز قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، وجاء أبرزها إعانات كورونا واستمرار إحالة طبيب الفرخة للتحقيق، وجاءت القرارات كالتالي:

1) التصديق على بنود الإعانات والسلفة المقدمة لنقابة أسيوط.

2) الموافقة على الإعانات الاجتماعية، والعلاج المقدمة والمتأخرة لعدة أشهر.

3) أن تكون إعانة الإصابة بكورونا 2000 جنيه فقط، وبموجب تقرير رسمي من مستشفى حكومي لبيان الإصابة، مرفقًا به صور الأشعة المقطعية، والتحاليل.

4) الموافقة المبدئية لصرف سلفة لصندوق التكافل لسداد المستحقات المتأخرة للزملاء "المعاشات والوفيات".

5) الموافقة على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد سيف عضو المجلس، بخصوص تشكيل لجنة لفحص أعمال نادي النيل بالعجوزة، تمهيدا لتسليمه وافتتاحه مع وضع لائحة موحدة تطبق على كافة الأندية الحالية والمستقبلية، وتشكيل لجنة لحصر كافة المقرات و ملكيات النقابة ومراجعة كافة عمليات الإسناد الخاصة بها.

6) تكليف الدكتور محمد عفيفي سيف برئاسة لجنة فحص أعمال نادي النيل بالعجوزة.

7) الموافقة على عرض الموقف المالي للنقابة العامة والفرعيات.

8) تكليف المستشار القانوني بمتابعة قضية طبيب بيطري هانى الفرحاني، الذي توفي نتيجة خطأ طبي.

9) الموافقة على استمرار دور النقابة في دعم العملية التعليمية، والبحثية، بدعم مؤتمرات الكليات والمعاهد البحثية وبشرط الاكتفاء بتمثيل النقابة يوم الافتتاح الرسمي فقط.

10) الموافقة على سداد مستحقات مشروع مارينا اليجانس.

11) إحالة 3 شكاوى من أطباء بيطريين تجاه زملاء آخرين للجنة الشكاوى، لبحثها وعرض تقرير عنها على المجلس القادم.

12) عرض آخر مستجدات موضوع طبيب سفاجا مع استمرار إحالته للتحقيق النقابي.

13) عرض خطط اللجان الأساسية والمساعدة من مقرري اللجان.

14) اعتماد مصروفات العملية الانتخابية.

15) اختيار الدكتورة نبيلة البطراوي عضو المجلس، مقررًا للجنة التحاليل، والدكتور عبد العزيز الجوهري لتنمية الموارد، والدكتور محمد سيف للجنة التكنولوجية بالتعاون مع الدكتور محمد شفيق.

16) الموافقة على مشاركة الجمعية المصرية لحماية البيئة والحيوان في تنظيم يوم السعار بدار الحكمة.

يذكر أنه سبق انعقاد اجتماع المجلس، انعقاد لجنة المنشآت البيطرية، ودخلاء المهنة، وكذلك جلسة لمجلس إدارة صندوق التكافل.