"طبيب الفرخة": موضوعين وخلصوا وهرجع شغلي

قال الدكتور محمد أحمد، المعروف إعلاميًا باسم "طبيب الفرخة"، أنّه سيعود إلى عمله مرة أخرى، مؤكدًا أنّه قرر البعد عن الإعلام نهائيًا، ويخضع للتحقيق بعد قرار هيئة الخدمات البيطرية بغلق عيادته نهائيًا.

وردًا على سؤال "الوطن" عن اكتشاف تزييفه واقعة عملية الفرخة وتشميع العيادة، قال: "موضوعين وخلصوا"، رافضا الكشف عن صاحب فكرة زعمه لإجراء العملية واقتباسها من طبيب برازيلي.

عملية الفرخة "ليسكي" أجريت بمدينة بريو دي جانيرو في البرازيل

وكشف "جوليو أرودا"، الطبيب البرازيلي الذي أجرى العملية الجراحية للفرخة "ليسكي"، والتي تم تداول صورها بشكل واسع على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، في حديث خاص لـ"الوطن"، أن العملية الجراحية التي تم تداولها لـلفرخة "ليسكي" أجريت في إحدى العيادات بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، ولم يتم إجراؤها في مصر أو يشارك فيها أي طبيب مصري.

عملية "ليسكي" لم تجرَ في مصر

كان مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، أكد لـ"الوطن"، أنّ واقعة عملية الفرخة "ليسكي"، التي جرى تداولها بشكل واسع على المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم إجراؤها في مصر، بل إنّ الصور المنشورة هي الحقيقية تخص عملية الفرخة التي أُجريت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وليست في مصر، مؤكدا أنّ الواقعة غير حقيقية.

وأوضح المصدر أنّ إمكانيات مثل هذه العملية لا تتواجد في مصر، مؤكدا أنّ العملية تمت في البرازيل، بواسطة طبيب برازيلي، مشيرا إلى أنّ الطبيب البرازيلي نشر نفس الصور على صفحته الخاصة.

وجاءت التصريحات مخالفة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، عن إجراء طبيب بيطري، عملية جراحية لفرخة داخل عيادة بيطرية بمدينة سفاجا، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وحسب الواقعة المزعومة، قال طبيب مصري، يعمل في عيادة خاصة بمدينة سفاجا، إنّه أجرى عملية عاجلة لإنقاذ "فرخة" سقطت من فوق سطح أحد المنازل في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتعرضت لكسور شديدة في ساقيها، واستغرقت الجراحة ساعتين، جرى خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.