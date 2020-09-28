ننشر خريطة ذوي الإعاقة في مصر.. أكثر من ثلث السكان ذوي احتياجات خاصة

أولت الدولة المصرية الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتماما كبيرا، وأصبحوا خلال السبع سنوات الأخيرة، على أجندة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، والحكومة المصرية، حتى أن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا، باعتبار عام 2018 لـ ذوي الإعاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة.

دستور 2014 منح ذوي الإعاقة كل حقوق ومكتسبات الأسوياء

وسبق أن دستور 2014، في مادته 53 أظهر كل الرعاية والاهتمام من الدولة بهذه الفئة، حيث نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، كما لم تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.

ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد المواطنين ذوي الإعاقة بلغ 20 مليونا و278 ألفا و35 مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

القاهرة تحتل المرتبة الأولى في عدد المعاقين وجنوب سيناء الأخيرة

"الوطن" تنشر خريطة توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الجمهورية، بالارقام الشاملة والدقيقة، وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة: 237.4 ألف من ذوي الإعاقة منهم 128.6 ألف ذكور و108.3 ألف إناث.

-الجيزة: 159.9 ألف من ذوي الإعاقة منهم 89.6 ألف ذكور و70.3 ألف إناث.

-الشرقية: 155.02 ألف منهم 81.3 ألف ذكور و73.4 ألف إناث.

البحيرة: 144.5 ألف منهم 76.01 ألف ذكور و68.5 ألف إناث.

-المنيا: 140.7 ألف منهم 73.2 ألف ذكور و67.5 ألف إناث.

-الدقهلية: 138.8 ألف منهم 70.2 ألف ذكور و68.6 ألف إناث.

-الإسكندرية: 118.8 ألف من ذوي الإعاقة منهم 65.3 ألف ذكور و53.6 ألف إناث.

-القليوبية: 112.9 ألف منهم 61.01 ألف ذكور و51.9 ألف إناث.

-سوهاج: 103.6 ألف منهم 54.5 ألف ذكور و49.08 ألف إناث

-أسيوط: 102.3 ألف منهم 55.4 ألف ذكور و46.9 ألف إناث.

- الغربية: 99.7 ألف منهم 50.5 ألف ذكور و49.3 ألف إناث.

-كفر الشيخ: 78.7 ألف منهم 39.7 ألف ذكور و38.9 ألف إناث.

-المنوفية: 76.3 ألف منهم 40.5 ألف ذكور و35.8 ألف إناث.

-بني سويف: 69.003 ألف منهم 35.9 ألف ذكور و33.002 ألف إناث.

- الفيوم: 65.2 ألف منهم 34.9 ألف ذكور و30.2 ألف إناث.

-قنا: 60.6 ألف منهم 32.4 ألف ذكور و28.2 ألف إناث.

-دمياط: 28.9 ألف منهم 15.9 ألف ذكور و13.02 ألف إناث.

-أسوان: 28.4 ألف منهم 14.33 ألف ذكور و13.7 ألف إناث.

-الاسماعيلية: 27.01 ألف منهم 14.9 ألف ذكور و12.09 ألف إناث.

-الأقصر: 24.8 ألف منهم 13.4 ألف ذكور و 11.5 ألف إناث.

-السويس: 15.5 ألف منهم 8.3 ألف ذكور و7.2 ألف إناث.

- بورسعيد: 12.5 ألف منهم 6.7 ألف ذكور و5.8 ألف إناث.

-مطروح: 8.4 ألف منهم 4.9 ألف ذكور و3.5 ألف إناث.

-شمال سيناء: 7.3 ألف منهم 3.7 ألف ذكور و3.6 ألف إناث.

- البحر الأحمر: 6.6 ألف منهم 3.7 ألف ذكور و2.9 ألف إناث.

-الوادي الجديد: 4.6 ألف منهم 2.3 ألف ذكور و2.2 ألف إناث.

- جنوب سيناء: 966 منهم 580 ذكور و386 إناث.