قناة السويس: ارتفاع عبور السفن الشهر الماضي إلى 15242 سفينة رغم كورونا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال الشهر الماضي، إلى 15242 سفينة بحمولة وصلت إلى 95.9 طن، رغم معاناة العالم من أزمة كورونا، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت بحرفية مع الجائحة.

وأوضح "ربيع"، أن إحصائيات الملاحة بالقناة، أظهرت ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو، من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1542 سفينة خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو، إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.9 طن خلال شهر سبتمبر.

وقال إن الهيئة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد"COVID-19" بمرونة وحرفية، وهو ما كان له بالغ الأثر في استقرار معدلات أعداد وحمولات السفن العابرة، لاسيما في النصف الثاني من العام الجاري، مع اتجاه غالبية دول العالم إلى الفتح التدريجي، وهو ما انعكس على تحقيق نمو تدريجي في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر).

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس، تعكف على تطبيق خطة متكاملة لتطوير خدماتها اللوجيستية والبحرية المقدمة للسفن العابرة في إطار دعم مواردها وتعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة، مشيرا إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشين أربع قاطرات عملاقة من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طناً، وذلك في وقت قياسي في أقل من عام بمعدل تدشين قاطرة كل شهرين تقريبًا.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، قد شهدا اليوم، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة"لطفي جاد الله"بقوة شد 70 طنًا، وذلك بحضور قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، وممثلي التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة، وكان في استقبالهم بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل شبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.