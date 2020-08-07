أسامة ربيع: ممر الشحن الإيراني ليس بديلا عن قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة، حققت مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، مؤكدا أن تكلفة حفرها 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن القناة الجديدة، تحقق أعلى معدل من الأمان والسرعة في عبور السفن العملاقة.

وأضاف "ربيع"، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصا على أن يكون تمويل قناة السويس الجديدة من المصريين، إذ رفض الرئيس الحصول على أي قرض لتمويل القناة الجديدة.

وأشار إلى ان تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية خلال الربع الأول والثاني من 2020، بنسبة 3% و18.5% على التوالي، لافتا إلى أنه تم عمل تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا للشرق الأقصى بنسبة 17%، وجذبنا خطوط ملاحية جديدة، مثل الساحل الشرقي الأمريكي.

وأوضح أن الحوافز والتخفيضات، لعبت دورا بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على زيادة معدلات عبور السفن، قناة السويس الجديدة قادرة على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد السفن، مؤكدا أن ممر الشحن الإيراني، ليس بديلا عن قناة السويس.