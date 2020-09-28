مي فخري لـ"الوطن": اعتزلت الفن بعد الحجاب "قفلت منه خلاص"

أعلنت الفنانة مي فخري اعتزالها الفن بشكل نهائي، عقب ارتدائها الحجاب، مؤكدة: فجأة شعرت أنني أريد الابتعاد عن هذا الجو، رغم أن الفترة الماضية، الحمد لله كنت معروفة، وبدأت أضع قدمي على السلم، لكن لم أشعر براحة نفسية، إلا بعد قرار الحجاب والاعتزال.

وقالت مي في تصريحات لـ"الوطن"، بالفعل قررت اعتزل الفن بشكل نهائي، وهذا القرار اخذته من فترة طويلة، لأن بداخلي شيء جعلني أشعر بقفلة شديدة من الحياة التي كنت أعيشها، رغم أنني لم أعمل شيء خطأ، وبنفس الوقت لم أعمل شيء جيد، كانت حياة سهر وتصوير ونزول الفجر، وأعرض نفسي لمواقف خطر.

وأضافت مي، موضوع الحجاب مرتبط بالاعتزال، قرار حجابي أخذته بعد رمضان مباشرة، ولم أعلن عنه، وفوجئت بردود الأفعال الكبيره بعد نشر صورتي بالحجاب، رغم أنني نشرت فيديوهات كثيرة، وأنا أرتدي الحجاب، ولم يلفت نظر أحد، ممكن لأنني أصلًا سعودية، وهذا الزي الرسمي في بلدي، وعندما أنشر فيديوهات بالعبايات السعودي، لم يلتفت أحد لها، ولم يدركوا أنني ارتديت الحجاب بالفعل.

واستكملت: أثناء فترة حجابي، جائتني أدوار كثيره ورفضتها، رغم أنها جيدة وكبيرة، فأدعو الله أن يثبتني على هذه الخطوة، فهذا قرار نابع من داخلي، أولادي ومعظم من حولي مستغربين ما فعلته، لكنها الحمدلله هداية داخلية من عند الله، ولم أعلن بشكل مباشر وقتها، لأن هذا القرار لم أقصد به لفت الانتباه أبدا، هذا بيني وبين الله.

واختتمت مي حديثها: سأبقى على تواصل مع جمهوري ومحبيني عبر السوشيال ميديا، فحب الناس نعمة.