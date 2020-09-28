بين الاعتزال وانتظار القائمة.. 7 نواب يغادرون برلمان 2021 في بني سويف

عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الأسماء الأولية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، ابتعد عدد من النواب السابقين ببرلمان 2015 عن المشهد بعدم ترشحهم مرة أخرى في برلمان 2021، وفي بني سويف والتي كان مخصصا لها 17 مقعدا في برلمان 2015، انخفضت أعداد المقاعد إلى 16 مقعدا ببرلمان 2021 مقسمة ما بين 8 مقاعد فردية و8 مقاعد للقائمة.

كان أعلن حزب مستقبل وطن في بني سويف عن أسماء مرشحي الحزب على المقعد الفردي بدائرة مركز وبندر بني سويف متضمنة النائب مجدي بيومي، إلا أنه لم يتقدم للترشح، كذلك رفض كلأ من "نهى الحميلي وهشام مجدي وهشام سليم"، الترشح على المقاعد الفردية وفضلوا الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي خلت من أسمائهم.

وأعلن النائب عاطف عبد الجواد برعي،عدم ترشحه لمجلس النواب مرة أخرى، ودعمه فقط لشقيقه عبد الرحمن برعي المرشح على المقعد الفردي عن حزب حماة الوطن بمركز ومدينة بني سويف، فيما أعلن النائب جمال هندي اعتزاله العمل السياسي وعدم ترشحه مرة أخرى للبرلمان، فيما فضل النائب علي أبو دولة الترشح.

وفي السياق ذاته ترشح النائب السابق عن حزب مستقبل وطن بدوي النويشي على المقعد الفردي بمركز الواسطى عن حزب الوفد، فيما استكمل النائب عن حزب مستقبل وطن بنفس الدائرة الترشح على نفس المقعد عن الحزب، كذلك استمر النائب عبد الحكيم مسعود عن حزب النور في الترشح على المقعد الفردي بدائرة مركز ناصر عن الحزب ذاته، فيما ترشح النائب المستقل عن دائرة مركز ومدينة بني سويف "كتلة 25 ــ 30" محمود أبو عزوز ترشحه مستقلا عن نفس الدائرة، فيما انضم النائبان عن مركز ببا واهناسيا عبد الله مبروك وعلي بدر إلى مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر"، واستمر النائب عن مركز سمسطا في المقعد الفردي حسام العمدة وأمين حزب مستقبل وطن في المحافظة، مرشحا فرديا عن نفس الدائرة عن الحزب ذاته.