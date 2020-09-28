تأجيل حفل توزيع جوائز هونج كونج للأفلام لعام 2022 بسبب كورونا

تم تأجيل حفل توزيع جوائز هونج كونج للأفلام إلى عام 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.

أوضحت جمعية سينما جوائز هونج كونج للأفلام أن العديد من العروض السينمائية تم تأخيرها أو إلغاؤها لأن دور السينما غير قادرة على العمل بشكل طبيعي. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك حفل في عام 2021 وسيتم اعتبار أن الأفلام المصنوعة في هونج كونج والتي تم إصدارها في عامي 2020 و2021 ستكون مؤهلة لدورة 2022.

يذكر أنه صدرت أوامر بإغلاق دور السينما في هونج كونج مرتين، حيث تعرضت المنطقة لموجات كورونا. حيث أغلقت لمدة ستة أسابيع من نهاية مارس إلى 8 مايو، ومرة أخرى في 15 يوليو حتى نهاية أغسطس.

وبعد افتتاح دور السينما وضعت شروط صارمة، بينها الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما لا يسمح البيع لأكثر من 50٪ من المقاعد داخل كل قاعة.

وعانى شباك التذاكر خلال الأشهر الـ6 الأولى من انخفاض بنسبة 72٪. وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة Hong Kong Box Office Ltd. أن إجمالي المتحصلات من يناير إلى يونيو بلغ 37.8 مليون دولار فقط، مقارنة بـ135 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.