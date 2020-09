خواكين أطلق اسمه على مولوده وبكى بسببه في حفل أوسكار.. من هو ريفير فينيكس؟

«بعد وفاة ريفير، شعرت كأننى فى حالة مختلفة. واستغرق الأمر أكثر من عام لاستعادة حياتى» جملة قالها الممثل صاحب جائزة أوسكار خواكين فينيكس في أحد اللقاءات عن شقيقه الذي رحل عن الحياة منذ 27 عاما.

تأثر بطل فيلم "جوكر" كثيرا بوفاة شقيقه، ولم تمحي السنوات حزنه، يحكي عنه في الكثير من اللقاءات ووقت استلام الجوائز، وحتى عندما استقبل مولوده الأول من صديقته الممثلة روني مارا، أطلق عليه اسم "ريفير" إخلاصا لأخيه الممثل الراحل.

وأثناء استلام خواكين فينيكس جائزة أوسكار عن دوره في فيلم جوكر، حبس دموعه أثناء قوله، وأنهى خطابه، بجزء من كلمات كتبها شقيقه الراحل "ريفير فينيكس": "لننقذ بعضنا البعض بالحب حتى يتبعنا السلام".. ثم غادر وصت تصفيق الحضور.

وفي أحد المرات قال خواكين عن أخيه الراحل: "كان أخى شخصا رائعاً ومميزاً" وهو ما نقله موقع IMDB.

الراحل «ريفر فينيكس»، ولد 23 أغسطس، 1970، وتوفى عام 1993، عن عمر ناهز 23 عاماً، كان يكبر «خواكين» بـ3 سنوات، وكان نباتياً وعضواً فى منظمة «بيتا» لحقوق الحيوان، وبرحيله ترك أثراً لا يمحى فى نفس «خواكين» الذى تحدث عنه فى الكثير من اللقاءات والمناسبات. وكان "ريفير" موسيقيا أيضا، وكان يعزف على الجيتار.

مثل "ريفير" في 25 عملا فنيا، أولها في مسلسل Seven Brides for Seven Brothers عام 1982، وآخرها فيلم The Thing Called Love عام 1993.

وعلى الرغم من وفاته في عمر صغير، إلا أنه ترشح لجائزة الأوسكار مرة واحدة في حياته، عام 1989، عن دوره المساعد في فيلم Running on Empty ، وترشح أيضا لجائزة جولدن جلوب عن نفس الدور.