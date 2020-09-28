"رينو كادجار" 2021 تعلن عن تخفيضات تصل لـ25 ألف جنيه

أعلن الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية رينو فى مصر عن تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على رينو كادجار موديل 2021، والتي تتوفر في مصر بـ3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 364 ألف جنيه، بتخفيض 10 آلاف جنيه.

الفئة الثانية: 399 ألف جنيه، بتخفيض 25 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 424 ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.

وتعمل رينو كادجار بمحرك 1.2 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة "Dual Clutch" من 7 سرعات "Wet".