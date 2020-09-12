قارن قبل الشراء بين رينو كادجار وسيتروين C5

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خصوصًا في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مقارنة بين سيارتي "رينو كادجار" و"سيتروين C5"

رينو كادجار

تأتي السيارة بمحرك ذي سعة 1197 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، بقوة 130 حصانا، وبعزم أقصاه 205 "نيوتن متر"، تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، تصل السعة اللترية لخزان الوقود إلى 55 لترًا.

تستهلك السيارة 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 192 كم/س، تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 472 لترًا.

وتوجد هذه السيارة بعدة فئات وتبدأ الفئة الأول بسعر 394 ألف جنيه، وأعلى فئة فيها تل إلى 444 ألف جنيه.

سيتروين C5

تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 165، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثوانٍ.

بها ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لتر من الوقود.

بلد المنشأ فرنسا وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 404 آلاف جنيه، ويصل إلى 519 ألف جنيه.