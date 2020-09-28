ابنة جمال عبد الناصر: كان يخاف نتعامل مع الناس كأبناء رئيس جمهورية

قالت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والدها حصل على حقه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وثورة 30 يونيو، مشيرةً إلى أن الإدارات السابقة لم تكن منظمة وواضحة بشأن تكريمه.

وأضافت "عبد الناصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنها لا تتبنى مسألة المقارنة بين الرؤساء بسبب اختلاف العصور، وأن كل عصر له سياساته: "المقارنة ليست عادلة، لكنها تكون في مدى حب الناس وارتباطهم بالزعماء.. دي حاجة من عند ربنا".

وتابعت: "كان يحكي لنا دومًا أنه ينحدر من أسرة فقيرة وأنه يسعى إلى خدمة الفقراء في هذا البلد، وكان يخشى أن نتصرف أن نتصرف كأبناء رئيس جمهورية، لكننا في الحقيقة لم نكن نشعر أننا أبناء رئيس جمهورية فيما يتعلق بحياتنا الشخصية وعلاقتنا بزملائنا وأصدقائنا، وهو ما كان يؤكد عليه باستمرار، وكان أكثر ما أثر فيه أنه لم يقبل في الكلية الحربية لأنه والده موظف بسيط".

وحول موقف المعارضة من والدها، قالت هدى: "مفيش أي معارضة تبقى متقبلة الرئيس، وبعض المعارضين اعتقلوا لصلتهم بحركات شيوعية خارجية، وعندما ذهبت إلى شراء لوحة من الفنانة إنجي أفلاطون، وعندما سألتها عن لوحة أعجبتني، قالت لي إنها رسمتها عندما كانت معتقلة في فترة حكم جمال عبد الناصر".

وأوضحت، أن ذكرى والدها ستظل خالدة في مصر والعالم العربي، مشيرةً إلى أن قصيدة الشاعر نزار القباني "قتلناك يا آخر الأنبياء"، هي أكثر القصائد التي أثرت فيّ.

وواصلت: "جمعت على موقع جمال عبد الناصر 1200 أغنية وطنية خلال فترة حكم والدي ولكل أغنية صدى مميز، وبالنسبة إلى الإخوان فمش هيقولوا كلمة عدلة على جمال عبد الناصر أو الرئيس السيسي، وبالتالي الواحد مش المفروض يتفرج على أفلام جاية من مصادر مشبوهة لها علاقة بالإخوان".