بالأسماء.. 194 مرشحا لانتخابات النواب يتنافسون في 8 دوائر بسوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، ويتنافس في الانتخابات 194 مرشحا، بعد استبعاد 14 آخرين.

وتم تقسيم محافظة سوهاج في انتخابات النواب إلى 8 دوائر، وخصص لها 14 مقعدا في النظام الفردي، الدائرة الأولى ومقرها مدينة سوهاج، تضم "مركز سوهاج، قسمي أول وثان، مركز جزيرة شندويل"، وتم تخصيص مقعدين لها، الدائرة الثانية ومقرها، أخميم، وتضم "أخميم، وساقلته، وحي الكوثر"، وتم تخصيص مقعدين لها، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتم تخصيص مقعد واحد لها.

وفي دائرة مركزالبلينا، التي تم تخصيص مقعدين لها، ترشح 24 شخصا بينهم 6 عن الأحزاب و18 من المستقلين، وهم كل من:

محمود حمدى احمد محمد، مستقبل وطن، نورالدين اسعد صادق ابوستيت، مستقبل وطن، حمدى شاهين عبدالشافى محمود، مستقل، يوسف حسن يوسف احمد، مستقل، محمد عبدالرحمن هلالى، حماة الوطن، علاء الدين عفيفى محمود بخيت، مستقل، عاطف جادالكريم محمداحمد احمد، مستقل، وفقى زين العابدين جادالكريم محمد، الوفد الجديد، عادل احمد عبده عبدالرحمن، حماة الوطن، محى الدين هابيل عبداللطيف عمران، مستقل، حازم محمد عبدالموجود، مستقل.

كما ترشح كل من رومانى موسى ثابت جاد الله، مستقل، حاتم احمد احمد إبراهيم، مستقل، حسام فايز على محمد، مستقل، محمد حسن احمد عصمت محمد الهادى، مستقل، محمد عبدالموجود صابر محمد، مستقل، مصطفى محمد سليمان محمد، مستقل، كمال عبدالمنعم على عطيه الله، المؤتمر، وليد الراعى حفنى محمد الانصاري، مستقل، البدوى مرسى ابوالعباس ، مستقل، محمود ابوالحمد حامد، مستقل، محمدالأمين عبدالستار حماد عمر، مستقل، اسامه عبدالنبى جاد العلكى، مستقل، محمد حشمت محمد محمود ابوالخير، مستقل.

وفي دائرة مركز المراغة، التي تم تخصيص مقعد واحد لها، ترشح 15 مرشحا، بينهم 4 عن الأحزاب، و11 من المستقلين وهم كل من:

همام العادلى مصطفى، مستقبل وطن، هشام محمد محمود محمد، الشعب الجمهورى، احمد ابودهب علام، مستقل، مصطفى السيد على إبراهيم، مستقل، رفعت شكيب خفاجى همام، مستقل، احمد ابراهيم احمد احمد، حماة الوطن، حسين على عبدالرحيم محمد، مستقل، خيرى السيد جيوشى السيد، مستقل، حمدى وجيه وهيب صبره، مستقل، احمد جمال الشافعى احمد، مستقل، وائل عبداللاه الضبع عبداللاه، مستقل، أسامه عبدالرحيم عبدالجواد الزهيرى، مستقل، خليل صبحى سليمان ميخائيل، مستقل، اشرف محمد طه عطاالله، مستقل.

وفي دائرة مركز المنشاة، التي تم تخصيص مقعد واحد ترشح 18 مرشحا، بينهم 4 من الأحزاب، و14 من المستقلين، وهم كل من:

فيصل محمد على حسن، مستقبل وطن، حافظ محمود احمد محمد، مستقل، محمد مصطفى محمد ابوزيد، مستقل، عزالعرب خلف ابوعمره دياب، مستقل،حسين عبدالحميد حسين عبدالرحمن، مستقل، علاء ابوزيد محمد أبوزيد، مستقل، اسماعيل محمد مظهر اسماعيل ابوكريشه، مستقل، خالد ابوالفتوح محمد عطى، مستقل، عبدالمجيد احمد عبدالمجيد محمد امين، مستقل، جمال عبدالجواد محمد احمد، مستقل، فتحى محمد توفيق محمد، مستقل، شحات فؤاد رياض مخائيل، مصر المستقبل، احمد جادالله خليل دويرى، مستقل، عاطف عثمان سليمان حسين، مستقل، زينهم شيخون حسن إسماعيل، مستقل، صفوت عبدالرووف محمد ابوزيد، مستقل، وليد على اسماعيل احمد ابوكريشه، حماة الوطن، خالد محمود حسن على نعيم، الوفد الجديد.

وفي دائرة مركز أخميم، التي تم تخصيص مقعدين لها، ترشح 27 مرشحا بينهم 5 عن الأحزاب و22 من المستقلين وهم كل من:

محمد محمود لبيب على دياب، مستقبل وطن، احمدوائل قدرى عبدالكريم المشنب، مستقبل وطن، زكريا محمد السيد حسان، مستقبل وطن، أكرم فتحى دسوقى محمد، مستقبل وطن، احمد محمود جادالرب محمد، مستقل، محمود نصر صديق محمود، مستقل، مدحت حمدى الضبع عبدالله، مستقل، عفيفى حافظ صبره على، مستقل، عبدالجواد محمد محمود طلب، مستقل، علاء محمد على احمد، مستقل، ياسر لوزى عزيز حبشى، مستقل، أحمد عاطف رشوان إبراهيم، مستقل، على خليفه مهران أحمد، مستقل، محمد عبدالله محمود عبدالنعيم، مستقل، على أحمد عبدالرحمن عبدالمجيد، مستقل، حاتم محمود السنوسى العارف، مستقل، هشام أحمد السيد أحمد، مستقل.

كما ترشح كل من السيد محمد عبدالرحمن على، مستقل، رمضان السيد عبدالحافظ إبراهيم، مستقل، حازم انور محمد هريدى، مستقل، احمد صلاح عبدالمنعم حسين، الحرية، مصطفى نيازى حامد عبدالغنى المشنب، مستقل، محمد عبدالكريم على محمود، مستقل، أبوالقاسم عبدالعزيز كامل محمود البحيرى، مستقل، احمد محمداسماعيل ثابت محمود، مستقل، عصام محمد رأفت عبدالغنى الشريف، مستقل، محمد عاطف محمد احمد النقيب الشريف، مستقل

وفي دائرة مركز جرجا، التي تم تخصيص مقعدين لها، ترشح 27 مرشحا بينهم 6 عن الأحزاب، و21 من المستقلين وهم:

ياسر نصر جلال عبدالمولى، الشعب الجمهورى، محمد اسماعيل ابوالمجد رضوان، مستقبل وطن، خليفه رضوان خلف رضوان، مستقبل وطن، عمر احمد على ناصر، مستقل، مرزوق عبدالحكم العادلى عبدربه، مستقل، محمود نورالدين احمد على، مستقل، منصور محمود محمد مصطفى، الحرية، وليد سعد متولى عبدالوارث، مستقل، عماد فرجانى بدوى كمال الدين، مستقل، عثمان احمد عثمان محمد، حماة الوطن، عبدالمنعم محمد ابوالفتوح عصام الدين، مستقل، محمود خليفه محمود احمد، مستقل.

كما ترشح كل من محمد عبدالله عزب عبدالله، مستقل، محمد ابوالنجا ابراهيم ابوالنجا، مستقل، ابانوب عازر خليل بشير، مستقل، محمد احمد السيد محمد، مستقل، محمد عبدالحميد محمدعابدين محمد، مستقل، بهاءالدين عبدالحميد رضوان أحمد، مستقل، اسماعيل محمد مؤمن محمد إسماعيل، مستقل، ناصر عبدالحميد احمد حسن، مستقل، اشرف احمد حسن محمد، مستقل، زكريا محمد على على تايب، الوفد الجديد، ايهاب مرسى عبدالعزيز مرسى، مستقل، هانى جابر عبدالرحمن السيد، مستقل، رشدى محمد وفقى عبدالقادر عبدالرحمن، مستقبل وطن، طارق عبدالراضى محمد محمود، مستقل، حسن محمد على محمود، مستقل.

وفي دائرة مركز دار السلام، والتي تم تخصيص مقعد لها ترشح 13 مرشحا، بينهم 3 عن الأحزاب، و10 مستقلين وهم كل من:

جابر أحمد محمد عبدالعال، مستقبل وطن، أشرف عطا سليمان عبدالرحمن، مستقل، النسر راشد محمد صابر، حماة الوطن، علاءالدين مصطفى السمان خليفه، مستقل، أحمد توفيق إبراهيم هلال، مستقل، ناصر أحمد محمود عبدالله، مستقل، خالد عيسى ابراهيم ابوبكر، مستقل، عنتر عبدالحميد محمود عبداللطيف، مستقل، ايمن عبدالستار احمد على، مستقل، حسين عبدالله احمد مصطفى، مستقل، احمد محمد عبدالسلام صديق قوره، حماة الوطن، السيد عبدالقادر محمد محمود، مستقل، محمد سالمان السيد محمود، مستقل.

وفي دائرة مركز سوهاج، التي تم تخصيص مقعدين لها، ترشح 21 مرشحا، بينهم 9 عن الأحزاب، و12 من المستقلين وهم كل من:

رجب إبراهيم مرسى يوسف، مستقبل وطن، محمد فقير محمد السيد، مستقبل وطن، على عبدالكريم حافظ عبدالعال، الجيل الديمقراطى، حاتم محمود على محمد مبارك، مستقل، أحمد عبداللاه محمود أحمد، المصري الديمقراطي الاجتماعى، بهاء الدين محمد على عبدالمجيد، مستقل، على مصطفى كامل عنانى، مستقل.

كما ترشح كل من عبدالرحمن أبوزيد عبدالرحمن أبوزيد، مستقل، دياب محمد محجوب هريدى، مستقل، علاءالدين حماد رضوان محمد، مستقل، ابوطالب خلف عز الدين عبداللاه، الإصلاح والنهضة، أشرف محمد السيد عمران، المحافظين، أحمد ماهر يوسف عساف، مستقل، نعمان فكرى جريس بولس، مستقل، اشرف سعد شاكر بقطر، مستقل، منال مصطفى محمود احمد، مستقل، حازم زكى امين همام حمادى، مصر الحديثة، احمد محمود مصطفى السيد حميد، مستقل، احمد ابراهيم عطيه على، مستقل، صلاح الدين محمد حسن محمد، حماة الوطن، ممدوح السيد عبدالرحمن مقلد، حماة الوطن

وفي دائرة مركز طهطا، التي تم تخصيص 3 مقاعد لها، ترشح 49 مرشحا بينهم 14 عن الأحزاب، و35 من المستقلين بينهم سيدتين، وهم كل من:

مصطفى سيد محمد سالم، مستقبل وطن، أحمد محمد طلعت أحمد يس، مستقبل وطن، إيهاب محمد عبدالعزيز عبداللاه، مستقبل وطن، صلاح الدين شوقى محمد عقيل، مستقبل وطن، نشأت فؤاد عباس بخيت، الشعب الجمهوري.

محمد رشاد محمد طلب احمد ابوزياده، الحرية، فتحى على احمد على احمد اغا، مستقل، نها ادهم محمد حسين، مستقل، اسامه خلف على عارف، مستقل، محمد عبدالرؤوف ابوعلى حسن، مستقل، ياسر عبداللطيف على السيد، مستقل، عمادالدين محفوظ محمود حسن، حماة الوطن، حمدى محمد عبدالرسول موسى، مستقل، ممدوح احمد هاشم هاشم، مستقل، محمد الانور محمد حسانين حسانين، مستقل.

على ماهر عبدالرحيم احمد، مستقل، سعدالدين سيد ابراهيم عبدالعال، مستقل، حسن حمدى صدقه صدقه، مستقل، رمضان بخيت عبداللاه عقل، المؤتمر، احمد ابراهيم البدرى اليمنى، مستقل، اشرف جمال احمد هاشم، المؤتمر، محمد محمد احمد محمد خليل الضبع، مستقل، طاهر احمد فؤاد ابوعلى، مستقل، البليغ حمدى اسماعيل حسين، مستقل، محسن البدرى حسن كمال الدين، مستقل.

عماد على عطية الله سليمان، المصريين، احمد المتولى عبدالآخر هريدى عبدالآخر، مستقل، كيرلس خيرى قطرى جماديوس، مستقل، مجدى حسن عبدالله حسن، مستقل، غاده احمد عبدالموجود محمد، مستقل، محمد على عبدالراضى عبداللاة، مستقل، محمد قبيصى على محمد، مستقل، صفوت الأمير عمران على، حماة الوطن، وفاء زكى الصاوى احمد، المؤتمر، احمد عبدالعال حسن حموده، مستقل، مصطفى حسين عبدالرحمن إبراهيم، مستقل.

محمود محمد عامر عبدالله، مستقل، ابراهيم محمد محمد محمد خليفه ابودوح، مستقبل وطن، سيد حارس، سيد محمد، مستقل، احمد خالد المرسى محمد المرسى، مستقل، كمال محمد المرسى عبدالمولى، مستقل، محمد أبوشامة أحمد محمد، مستقل، احمد ابوضيف فتحى محمد، مستقل، محمد هريدى محمود محمد، حماة الوطن، محمد صبرى عبدالرحيم سليمان محمد، حماة الوطن، بدر احمد سيد بدر، مستقل، محمد عبدالخالق محمد محمد، الوفد الجديد، محمد حسام الدين الفرغلى سيد احمد، التجمع الوطنى التقدمى، نورالدين عبدالرزاق عبدالمجيد عبدالرحمن، المؤتمر.